Южно-Сахалинск, 10 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. На Сахалине на полигоне «Успеновский», где проходят боевое слаживание мобилизованные для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, проводятся ежедневные тренировки по оттачиванию навыков уничтожения боевой техники условного противника. Занятия проводят офицеры и инструкторы, имеющие опыт боевых действий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

Mil.ru На учениях

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Мобилизованные выполняют боевые стрельбы из автоматических гранатометов станковых АГС-17 «Пламя» и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В. Огонь ведут по мишеням на различной дальности.

Помимо этого военнослужащие проводят разведку местности с помощью квадрокоптеров и корректируют расчёт огня.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке для нужд специальной военной операции в защиту Донбасса откроются новые производства по изготовлению квадроциклов, квадрокоптеров и дронов, а также по выпуску лёгких автомобилей высокой проходимости типа багги.