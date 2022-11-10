Москва, , 12:42 — REGNUM Вызовы и угрозы военной безопасности в регионах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также меры по противодействию им стали одной из основных тем для обсуждения в ходе заседание военного комитета ОДКБ, которое состоялось 10 ноября в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

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Кроме того, участники встречи — делегации генеральных штабов вооружённых сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также представители объединенного штаба и секретариата ОДКБ — обсудили развитие военного сотрудничества государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности. Также на мероприятии были затронуты актуальные вопросы взаимодействия оборонных ведомств государств союзного блока.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдёт в Ереване под председательством Армении 23 ноября.

В тот же день предстоящий саммит ОДКБ российский лидер обсудил в телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко.

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