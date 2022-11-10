Омск, 10 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Торжественная отправка призывников состоялась в Омске на сборном пункте военкомата. Как сообщили ИА REGNUM 10 ноября в областном правительстве, всего в ходе осенней призывной кампании срочную воинскую службу пройдут более 2 тысяч омичей.

mil.ru Призывники

По словам военного комиссара Омской области Юрия Мешавкина, призывная кампания в регионе проходит с соблюдением всех необходимых эпидемиологических норм.

Как подчеркнули члены призывной комиссии, в последние годы сокращается число уклонистов, при этом возраст призывников увеличивается (с 18 до 20 лет).

В 2023 году омские призывники отправятся служить во все виды и рода войск. Для участия в спецоперации их привлекать не будут, уточнил Мешавкин.

«Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции [на территории б. УССР] привлекаться не будут, все военнослужащие пройдут службу на территории Российской Федерации», — заверил военный комиссар.

На сборном пункте призывники проходят контрольный медосмотр, процедуру дактилоскопии и снятия биометрических данных.

Осенний призыв продлится до 31 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе призывной кампании осенью 2022 года из Ингушетии будут направлены под военные знамёна около 200 новобранцев. Первая отправка состоится 10 ноября.

Читайте также: Ингушетия отправит под военные знамёна 200 призывников