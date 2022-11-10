Донецк, , 12:35 — REGNUM Боевики киевского террористического режима обстреляли населённый пункт Жованка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Жованки со стороны бандеровских формирований был осуществлён в 12:00 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов из танка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ночь на 10 ноября ВСУ нанесли удар с применением реактивных систем залпового огня HIMARS по жилым домам в Стаханове (ЛНР).