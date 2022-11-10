Рим, 10 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Правительство Италии смогло в последние две недели «найти и высвободить» 30 млрд евро, которые будут перенаправлены на смягчение эффекта от роста цен на энергоносители, сообщила 10 ноября премьер-министр Джорджа Мелони.

Quirinale. it Джорджа Мелони

Предполагается, что решение о выделении 9 млрд евро на эти цели будет принято правительством на заседании 10 ноября.

Ранее Мелони отмечала, что снижение тарифов является абсолютным приоритетом правительства страны и что некоторые другие статьи расходов в связи с этим могут быть сокращены.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.