Мелитополь, 10 ноября 2022, 12:35 — REGNUM Незаконную попытку вывоза семи православных икон пресекли сотрудники российских спецслужб в Энергодаре. Об этом 10 ноября в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Образы нашли в недостроенном здании храма раскольнической ПЦУ. По мнению экспертов, возраст реликвий — конец XVIII — начало XIX века. Три из них написаны профессиональными иконописцами, остальные, вероятно, выполнили местные мастера.
Иконы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей, где подготовят все необходимые документы для дальнейшей реставрации.