Мелитополь, , 12:35 — REGNUM Незаконную попытку вывоза семи православных икон пресекли сотрудники российских спецслужб в Энергодаре. Об этом 10 ноября в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Образы нашли в недостроенном здании храма раскольнической ПЦУ. По мнению экспертов, возраст реликвий — конец XVIII — начало XIX века. Три из них написаны профессиональными иконописцами, остальные, вероятно, выполнили местные мастера.

«Спасенные иконы имеют огромную ценность для Запорожского края. Они часть нашей истории. Я рад, что реликвии остались на нашей земле. Они займут свое место в музее или храме и продолжат исполнять свое предназначение».

Иконы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей, где подготовят все необходимые документы для дальнейшей реставрации.