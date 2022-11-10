Красногорск, , 12:40 — REGNUM В Московской области до конца 2022 года планируется газифицировать 362 населённых пункта, сообщили 10 ноября в пресс-службе регионального министерства энергетики.

Газификация Пресс-служба правительства Тверской области

За неделю в Подмосковье были подключены к газу 340 жилых домов. Распределительные газопроводы построены в шести населённых пунктах. Начато строительство газораспределительных сетей в 58 населённых пунктах.

Всего на сегодняшний день в Московской области газ провели в 2 тыс. 410 населённых пунктов. Построено и введено в эксплуатацию 2 тыс. 444 км газопроводов.

Как сообщало ИА REGNUM, Подмосковье находится на первом месте по уровню газификации домов среди других субъектов России, заявлял вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

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