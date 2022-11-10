Ростов-на-Дону, 10 ноября 2022, 12:51 — REGNUM В Ростовской области могут ликвидировать пять судов — четыре районных и один городской. Соответствующий законопроект предлагается обсудить депутатам Законодательного собрания региона.

Суд
Суд
Иван Шилов, ИА REGNUM

Автором инициативы стал Ростовский областной суд. Оптимизация судебной системы может затронуть суды Мартыновского, Целинского, Орловского и Песчанокопского районов, а также Сальска. Поводом для обсуждения оптимизации судебной системы на Дону стала низкая загрузка упомянутых в законопроекте судов. Вместо них предлагается сформировать Сальский районный суд, а полномочия ликвидированных организаций — передать судебным органам соседних районов.

Если законопроект будет одобрен донскими парламентариями, то окончательное решение примут уже депутаты Госдумы РФ.