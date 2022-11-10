Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Ростовской области могут ликвидировать пять судов — четыре районных и один городской. Соответствующий законопроект предлагается обсудить депутатам Законодательного собрания региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Автором инициативы стал Ростовский областной суд. Оптимизация судебной системы может затронуть суды Мартыновского, Целинского, Орловского и Песчанокопского районов, а также Сальска. Поводом для обсуждения оптимизации судебной системы на Дону стала низкая загрузка упомянутых в законопроекте судов. Вместо них предлагается сформировать Сальский районный суд, а полномочия ликвидированных организаций — передать судебным органам соседних районов.

Если законопроект будет одобрен донскими парламентариями, то окончательное решение примут уже депутаты Госдумы РФ.