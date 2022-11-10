Москва, 10 ноября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. На проведении независимого аудита ситуации с бедностью настаивает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Нам нужен независимый и профессиональный аудит ситуации с бедностью в стране», — заявил Миронов.

Парламентарий давно выступает за реформу Росстата, с тем чтобы это был независимый от правительства орган в прямом подчинении президенту РФ.

«Мы не раз указывали на уловки, которыми пользуются чиновники, чтобы приукрасить картину с инфляцией и доходами граждан. В результате реальные прибавки к пенсиям и зарплатам никогда не поспевают за ростом цен и количество бедных в реальном, а не фиктивном выражении не уменьшается», — отметил депутат.