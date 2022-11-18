Чита, , 11:37 — REGNUM В Забайкальском крае, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», улучшается материальная база медицинских учреждений, услуги становятся доступнее даже жителям отдалённых населенных пунктов, где раньше медпомощь не оказывалась вовсе.

В больнице

К примеру, на днях на 100 процентов обновился автопарк Карымской центральной районной больницы. В 2022 году учреждение приобрело три автомобиля российского производства — Lada Granta, Lada Vesta и Lada Niva. Транспорт активно задействован на вызовах пациентов, в том числе и в районах.

«Новые автомобили заменили те, у которых истёк срок службы. Транспорт зарекомендовал себя надежным подспорьем для врачей больницы. Наши сотрудники на автомобилях, которые поступили в текущем году, за полгода совершили почти 200 выездов к пациентам для оказания медицинской помощи на дому, включая вакцинацию и доставку лекарственных препаратов», — рассказал главный врач районной больницы Сергей Варванский.

Калганская центральная районная больница приобрела четыре автомобиля. С момента ввода в эксплуатацию за четыре месяца медики совершили 256 выездов к пациентам на трех автомобилях. Еще одна машина начнет работу в ФАПе села Доно. Легковая машина Lada Vesta поступила на службу поликлиники Кагланской центральной районной больницы. Автопарк детской поликлиники пополнился автомобилем Lada Granta. Также машина марки УАЗ была распределена в фельдшерско-акушерский пункт села Кадая.

«Оснащение учреждений автотранспортом позволило сделать медицинскую помощь доступнее за счет оперативных выездов к пациентам и транспортировки их в медучреждение при необходимости. Важно отметить, что увеличение автопарка сокращает время ожидания медицинской помощи», — рассказал исполняющий обязанности главного врача Калганской центральной районной больницы Павел Фельдман.

Также с начала 2022 года в Забайкалье капитально отремонтировали уже 10 зданий медицинских организаций и их структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь. В частности, удалось завершить ремонт в клиническом медицинском и детском клиническом медцентрах Читы. Кроме того, завершены работы в центральных больницах Борзинского, Дульдургинского, Забайкальского, Кыринского, Могойтуйского, Улётовского, Шелопугинского и Шилкинского районов.

«Капитальный ремонт позволит создать комфортные условия для пациентов и труда наших сотрудников. Работы начались в июне, после их завершения мы сможем принимать пациентов в обновленной больнице», — рассказала главный врач Приаргунской центральной районной больницы Елена Смирнова.

Провели капитальный ремонт здания для детской поликлиники и женской консультации в Петровске-Забайкальском.

«В женской консультации будут наблюдаться будущие мамы, в том числе с патологией беременности. Затем новорожденные малыши сразу же попадают под патронат врачей-педиатров в детскую поликлинику. После окончания капитального ремонта подразделения продолжат работу в улучшенных и более комфортных условиях», — отметил главный врач Петровск-Забайкальской центральной районной больницы Роман Дуденко.

Кроме того, провели ремонт в поликлинике Могойтуя.

«В поликлинике созданы комфортные условия для пациентов и работы сотрудников. Также продолжается работа по внедрению принципов «бережливого здравоохранения» — будет оформлена понятная навигация для пациентов», — рассказал главный врач Могойтуйской центральной районной больницы Зориг Дондоков.

По его словам, площадь ремонтных работ составила более 1000 квадратных метров.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу — к 2024 году обеспечить повышение качества жизни в регионах Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского. Эта работа должна проводиться в любое время, независимо от текущей ситуации. Каждый из национальных проектов решает конкретные задачи по улучшению качества жизни людей, развитию экономики и социальной сферы», — отметил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из целей национального проекта «Здравоохранение» — приблизить медицинскую помощь населению районов за счет устранения кадрового дисбаланса медработников, замены санитарного автотранспорта, приобретения медицинского оборудования, строительства и установки новых объектов, а также ремонта действующих медицинских организаций.