Москва, , 12:37 — REGNUM Телеведущего Ивана Урганта нельзя возвращать в эфир Первого канала из-за его непатриотичных взглядов. Об этом заявила актриса Мария Шукшина в интервью для издания Voice.

Иван Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

«И не приемлю таких артистов, которые выложили черный квадрат — а потом испугались. Они молча сидят, потому что боятся потерять работу. Ургант оказался символом пятой колонны», — сказала Шукшина. Актриса также отметила, что на телевидении не следует работать тем артистам, которые вообще не поняли, что происходит, но при этом осудили проведение спецоперации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мария Шукшина призвала сотрудников МВД производить проверку артистов, негативно отзывающихся о России. По мнению актрисы, высказывания знаменитостей, содержащие в себе критику России и её граждан, необходимо проверять на террористические и экстремистские призывы.

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