Великий Новгород, 10 ноября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Призванные осенью 2022 года молодые жители Новгородчины отправились на службу в город Сосновый Бор Ленинградской области, сообщили 10 ноября в пресс-службе администрации Новгородской области.

t. me/svonovgorod Призывники Новгородской области

В атомград Сосновый Бор, где находится ЛАЭС, направлены новгородцы, призванные военным комиссариатом региона этой осенью для прохождения службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии. Перед этим молодые люди прошли тщательный отбор, который включал в себя не только оценку здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографии призывника.

«Военнослужащим выдали полевую форму образца «Мох». Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства», — заметили в пресс-службе.

Призывники будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в осенний призыв 2022 года в регионе будут призваны 400 человек. Администрация области неоднократно отмечала, что срочники не будут направлены в зону проведения специальной военной операции (СВО).