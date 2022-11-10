Махачкала, 10 ноября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Трое из четырех детей, пострадавших при взрыве газа в селе Уруджа Магарамкентского района, перевезены для оказания помощи в ожоговый центр в Махачкале. Они получили ожоги лица и рук, угрозы жизни детей нет, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

(сс) Will Russell Взрыв

«Трое детей получили ожоги кистей и лица, они сразу же были транспортированы в ожоговый центр РКБ, где получают всю необходимую терапию. Сейчас жизни детей ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Еще один ребенок, по данным представителей ведомства, не пострадал, но в целях наблюдения девочку оставили под контролем врачей в Магарамкентской районной больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в одном из частных домов в Магарамкентском районе произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадала семья — 33-летняя женщина и четверо её детей. Спасти мать не удалось — она скончалась от полученных тяжелых ожогов.

В прокуратуре организовали проверку по данному факту, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.