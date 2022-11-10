Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. У России имеется достаточно средств защиты информационной безопасности для импортозамещения. Об этом заявил замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов в рамках форума «ИТ-Диалог».

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«У нас в основном есть все средства информационной безопасности в нашей стране, которых достаточно для того, чтобы провести импортозамещение», — сказал Шойтов.

Он отметил, что положение в сфере импортозамещения средств защиты информации, средств криптографической защиты информации «в целом существенно лучше, чем в других сферах информационных технологий».