Стаханов, ЛНР, 10 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В ночь на 10 ноября ВСУ нанесли удар с применением реактивных систем залпового огня HIMARS по жилым домам в Стаханове (ЛНР), сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Александр Погожев ИА REGNUM На въезде в Стаханов

Было выпущено четыре ракеты. Несколько зданий получили серьезные повреждения.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (9 ноября) противник выпустил по территории республики 138 боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов. Трое мирных жителей погибли, шесть человек получили ранения.