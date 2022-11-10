Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Пассажиропоток петербургского международного аэропорта «Пулково» за первые десять месяцев 2022 года составил 15,5 млн пассажиров. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе управляющей компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту «Пулково»

Поток пассажиров с 1 января по 31 октября 2022 года по-прежнему демонстрирует рост. Напомним, что с января по сентябрь пассажиропоток «Пулково» вырос на 3% относительно аналогичного периода предыдущего года.

В Январе–октябре аэропорт обслужил 13,5 млн пассажиров внутренних рейсов. Чаще всего жители России летали по направлениям Санкт-Петербург — Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Минеральные Воды, Архангельск и Самара.

На международных рейсах обслужили порядка двух миллионов пассажиров. Самыми популярными направлениями стали Анталья, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Хургада и Бишкек.

Напомним, что по итогам первых девяти месяцев 2022 года пассажиропоток аэропорта составил 13,8 млн человек. Наиболее востребованные международные направления за месяц остались прежними.