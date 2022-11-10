Москва, 10 ноября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Жительница Москвы призналась в разговоре со следователями, что выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа. Об этом 10 ноября сообщили в столичном главке Следственного комитета РФ.

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В пресс-службе главка рассказали, что женщина признала свою вину во время допроса. Её показания проверили на месте. В СК отметили, что подозреваемая не высказала слов сожаления о произошедшем, однако при этом рассказала следователям подробности случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, возле многоэтажного дома в Москве нашли девочку 2021 года рождения, её доставили в одну из больниц в тяжёлом состоянии. От полученных травм ребёнок впоследствии скончался.

В совершении преступления подозревается 26-летняя женщина, мать девочки. По некоторым данным, она находится в подавленном состоянии из-за бракоразводного процесса.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).