Луганск, , 12:41 — REGNUM В Луганской Народной Республике обеспокоены судьбой принудительно вывезенных киевскими боевиками жителей села Невское. Люди не выходят на связь, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своём телеграм-канале 10 ноября.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, после захвата киевскими боевиками населённого пункта всех оставшихся мирных жителей принудительно вывезли на оккупированную территорию бывш. УССР для дальнейшей работы с ними. Спустя неделю после этого, «люди исчезли и перестали выходить на связь с родственниками».

Из села Невское боевики ВСУ вывезли 13 человек, из них — шестеро детей.