Луганск, 10 ноября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике обеспокоены судьбой принудительно вывезенных киевскими боевиками жителей села Невское. Люди не выходят на связь, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своём телеграм-канале 10 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, после захвата киевскими боевиками населённого пункта всех оставшихся мирных жителей принудительно вывезли на оккупированную территорию бывш. УССР для дальнейшей работы с ними. Спустя неделю после этого, «люди исчезли и перестали выходить на связь с родственниками».

Из села Невское боевики ВСУ вывезли 13 человек, из них — шестеро детей.