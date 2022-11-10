Симферополь, 10 ноября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Бывший депутат Рады Алексей Ременюк погиб в результате автоаварии в Симферополе в ночь на 10 ноября. Об этом сообщили СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в районе Дубков под Симферополем, там столкнулись КамАЗ и Range Rover, в котором, по некоторым данным, и находился Ременюк, пишет «Крымское информационное агентство «.

По предварительным данным, внедорожник на большой скорости выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли водитель и пассажир Range Rover.

По данным телеграм-канала Mash, ранее внедорожник остановили сотрудники полиции и в ходе проверки документов предложили пройти медосвидетельствование, которое показало наличие алкогольного опьянения. После чего водитель попытался скрыться. Авария могла произойти в ходе погони.