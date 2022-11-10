Копейск, Челябинская область, 10 ноября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Челябинской области вступил в силу приговор четверым участникам преступной группы, осуждённым ранее за хищение имущества граждан и юридических лиц. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры.

Суд

13 апреля Копейский городской суд назначил им от шести до восьми лет заключения и выписал крупные штрафы. По данным следователей, в течение почти трёх лет они похищали недвижимость юридических и физических лиц. В группировку, созданную в 2012 году, входили на тот момент генеральный директор местного хлебозавода, председатель третейского суда, глава управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа и некий юрист.

Суд установил, что злоумышленники изготавливали заведомо подложные документы на объекты имущества и фиктивные судебные решения Челябинского областного третейского суда. Затем они предоставляли их в суды для получения исполнительных листов о признании права собственности на объекты недвижимости.

Таким способом соучастники завладели правом на 21 объект недвижимого имущества, составляющий весь имущественный комплекс ОАО «Копейский хлебокомбинат», а также зданием кинотеатра и нежилыми помещениями, которые находились в муниципальной собственности. Также к ним перешли и иные недвижимые объекты в Челябинской, Оренбургской и Курганской областях. Общий размер ущерба превысил 355 млн рублей.

Осуждённые и их адвокаты обжаловали приговор, вынесенный в апреле, указав на недоказанность вины и суровость назначенного наказания. Однако облсуд оставил акт без изменения.