Москва, , 12:37 — REGNUM В России появится сервис, позволяющий в удалённом режиме наблюдать за состоянием здоровья пациента и оказывать ему необходимые консультации. Об этом на открытии II Всероссийского форума «Обращение медицинских изделий Novamed-2022» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Минздрав России

«Разрабатывается новый проект «Персональные медицинские помощники», который сегодня является приоритетным и позволяет использовать удаленные форматы коммуникаций с пациентом для дистанционного наблюдения за его состоянием здоровья», — сказал Мурашко.

По его словам, пилотный проект данной инициативы может быть запущен в 2023 году в нескольких регионах России.