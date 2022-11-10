Москва, , 12:22 — REGNUM Госдума продлила полномочия правительства России на нормативно-правовое регулирование в налоговой сфере, на фоне внешних вызовов ожидать снижения налогов не приходится, а увлекаться нелегитимными схемами рискованно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

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Правительство России с начала 2022 года было временно наделено отдельными полномочиями по нормативно-правовому регулированию в налоговой сфере. Это касается, в том числе, отмены или переноса на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продления сроков уплаты налогов и иных обязательных платежей, продления сроков сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, установления порядка предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты налогов и целого ряда иных полномочий. Таким образом, правительство получило право в оперативном порядке снижать трудовые и материальные издержки предпринимателей, связанные с администрированием и проверкой полноты уплаты налогов и сборов со стороны налоговых органов.

Предпринимательское сообщество с одобрением встретило данную инициативу, однако сразу же стали возникать споры о том, может ли бизнес использовать схемы налоговой минимизации, которые с момента введения в действие ст. 54.1 Налогового кодекса РФ расценивались как получение необоснованной налоговой выгоды, рассуждает Хаминский.

«Очевидно, некоторые представители бизнеса забыли, что практика реализации подобных полномочий правительства, направленных в 2020 году на поддержание здорового предпринимательского климата в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, однозначно говорит о том, что смягчение администрирования не означает возможность неисполнения конституционной обязанности платить законно установленные налоги», предупредил эксперт.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время федеральный бюджет несет экстренные, не предусмотренные законом о федеральном бюджете на 2022 год расходы, связанные с проведением специальной военной операции, при этом налоговые платежи формируют порядка 90% доходной части бюджета. В то же время, по информации Федеральной налоговой службы (ФНС) совокупные налоговые поступления сентября 2022 года оказались на 41% ниже мартовских показателей.

«В определенной мере эти потери были компенсированы изменением налогового правила для добычи и реализации природного газа, изъятием в бюджет части прибыли Газпрома и благоприятной ситуацией на международном рынке углеводородов. Однако все эти резервы в настоящее время исчерпаны, и предпосылки к их появлению объективно отсутствуют. Более того, для выхода на новые для нас рынки нефти и газа необходимо предусмотреть значительные финансовые резервы на строительство трубопроводной инфраструктуры», — констатировал Хаминский.

При таких обстоятельствах единственным полноценным источником пополнения бюджета будут служить внутренние налоги, в первую очередь НДС, налог на прибыль, НДФЛ, НДПИ и акцизы, убежден эксперт.

«Традиционно основным стимулом соблюдения налоговой дисциплины для предпринимателей является осознание неизбежности налоговых проверок. В краткосрочной перспективе — камеральных, в среднесрочной перспективе — выездных. Это подтверждает и недавняя правоприменительная практика», — указал он.

Мораторий на проверки, введенный в первом полугодии 2020 года в связи с пандемией, обернулся увеличением числа проверочных мероприятий в ближайшем будущем, отмечает эксперт. Так, по данным ФНС, количество открытых выездных проверок по состоянию на 1 января 2022 года оказалось на 38% выше, чем на 1 января 2021 года. В результате общая собираемость налогов за 1 квартал 2022 года зафиксирована на 39% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Все это свидетельствует об эффективности работы налоговиков, а не сознательности и дисциплинированности предпринимателей, делает вывод Хаминский.

«Увлекаться нелегитимными налоговыми схемами всегда было рискованно, а в условиях практически полной цифровизации налоговой системы, можно сказать, и опасно. Надеяться на то, что правительство, воспользовавшись продлением нормотворческих полномочий, введет какие-либо послабления, тоже не стоит. Поддержка со стороны государства будет выражаться в снятии излишнего административного давления», — подвел итоги эксперт.

Что же касается возможности уменьшить налоговые обязательства, то законных оснований для этого ФНС не скрывает, добавил он.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые также увеличивают минимальную планку экспортной цены на слябы, что дает право на применение нулевой ставки акциза на сталь жидкую; увеличивают налог на прибыль до 34% для экспортеров СПГ; увеличивают НДПИ при добыче природного газа, нефти, угля.

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