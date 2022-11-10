Кишинёв, 10 ноября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКиС) 10 ноября выступили с инициативой вызвать министра юстиции Сергея Литвиненко, чтобы он прокомментировал скандал, вызванный выложенной в сеть якобы его переписки в Telegram с компрометирующей информацией. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«Самое оптимальное решение — это отставка, чтобы не ставить под угрозу процесс правосудия», — заявил по этому поводу вице-спикер парламента от БКиС Влад Батрынча.

Он добавил, что оппозиционные фракции выдвинут вотум недоверия Литвиненко, если тот откажется уходить с поста главы минюста. Депутаты партии «Действие и солидарность», составляющие большинство в парламенте, не пропустили данную инициативу.

Напомним, ссылка на слитую переписку, которую якобы вёл Литвиненко, была выложена 9 ноября в телеграм-канале вице-премьера Молдавии, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну. Он заявил, что канал взломали. Сообщение от хакеров на момент написания новости не удалили.