Вашингтон, , 12:21 — REGNUM Возможность для проведения переговоров между Россией и Киевом имеется в настоящее время. Об этом 10 ноября заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в ходе своего выступления на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка, его слова приводит агентство Associated Press.

Марк Милли U.S. Army Forces Command

Как указал Милли, комментируя ситуацию с отводом российских войск за Днепр, Москва сделала это для того, чтобы «сохранить свои силы для восстановления линий обороны», хотя весной 2023 года, по его мнению, подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ могут снова начать наступать.

«Но есть также и возможность, окно возможностей для переговоров», — сказал он.

Как сообщало, ранее стало известно, что в захваченных режимом Киева Николаевской и Днепропетровской областях на территории б. УССР объявлен режим воздушной тревоги