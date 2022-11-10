Якутск, 10 ноября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Вместо формирования долговых отношений между субъектами России логичнее было бы оставлять регионам их налоги в полном объёме. Об этом заявил политолог из Якутии Андрей Данилов, высказываясь об инициативе внести в Бюджетный кодекс страны поправку, которая давала бы регионам возможность брать кредиты друг у друга. Эксперт беседовал с корреспондентом ИА REGNUM 10 ноября.

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«Учитывая, что сегодня на плечи регионов свалили очень много обязательств, естественно, их бюджеты нужно будет как-то пополнять. Другая инициатива была бы гораздо эффективнее — чтобы компании, которые работают на территории субъекта России, платили бы налоги в этом же регионе. То есть головной офис должен находится в субъекте страны. Это позволит развить регион и не высасывать слишком большие деньги в крупные города», — сказал политолог.

В тех регионах, где нет добывающих производств, он предлагает развивать экономику, чтобы появлялись предприятия, и налаживать тесные экономические связи между регионами.

«Вот тогда не нужны будут кредиты, экономика итак хорошо начнёт работать. Нужно что-то производить, продавать, что-то делать для того, чтобы зарабатывать, и обеспечивать людей работой. Чем больше налогоплательщиков, тем больше они платят налогов, соответственно. Естественно, нужно обеспечивать людей работой и хорошим заработком. Да, это непросто, но благосостояние государства зависит от благосостояния людей», — отметил Андрей Данилов.

Он также подчеркнул, что необходимо решать проблему оттока населения и кадров из региона, чтобы люди не уезжали в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города.

«Нужен комплексный подход, а занять всегда можно. Но занимаешь чужие, а отдаёшь свои. И если регион в этом году не имеет финансовых средств, и берёт кредит на какие-то цели, то впоследствии он может не выплатить кредит. Думаю, закабаление региона регионом не приведёт ни к чему хорошему», — подчеркнул Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправку, которая позволит субъекту РФ предоставить бюджету другого региона страны бюджетный кредит на срок до трех лет.