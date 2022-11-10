Лучше учить регионы зарабатывать вместо того, чтобы брать кредиты — эксперт
Якутск, 10 ноября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Вместо формирования долговых отношений между субъектами России логичнее было бы оставлять регионам их налоги в полном объёме. Об этом заявил политолог из Якутии Андрей Данилов, высказываясь об инициативе внести в Бюджетный кодекс страны поправку, которая давала бы регионам возможность брать кредиты друг у друга. Эксперт беседовал с корреспондентом ИА REGNUM 10 ноября.
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В тех регионах, где нет добывающих производств, он предлагает развивать экономику, чтобы появлялись предприятия, и налаживать тесные экономические связи между регионами.
Он также подчеркнул, что необходимо решать проблему оттока населения и кадров из региона, чтобы люди не уезжали в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города.
Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправку, которая позволит субъекту РФ предоставить бюджету другого региона страны бюджетный кредит на срок до трех лет.