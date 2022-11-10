Донецк, 10 ноября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В ночь на 10 ноября ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по многоквартирным жилым домам в Куйбышевском районе Донецка, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«В результате этого террористического акта погиб молодой парень, его мама и отец получили тяжёлые ранения. На месте работают следователи СК РФ», — отметил военкор.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (9 ноября) противник выпустил по территории республики 138 боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов. Трое мирных жителей погибли, шесть человек получили ранения.