Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Лидером по уровню цифровизации в России является финансовая отрасль. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 ноября в ходе форума Finopolis заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Василий Иванов ИА REGNUM Максут Шадаев

«Финансовый рынок, финансовая отрасль с огромным отрывом лидирует по уровню цифровой зрелости от других отраслей экономики. В сопоставлении с международными показателями <…> здесь, наверное, если и есть какая-то разница, то она минимальная. А по многим показателям финансовая отрасль по цифровизации соответствует лучшим международным практикам», — сказал Шадаев.

При этом он подчеркнул, что данный показатель финансовой сферы необходимо сравнивать не с другими отраслями экономики страны, а с финансовыми отраслями всего мира.