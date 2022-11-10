Якутск, 10 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Инициатива разрешить регионам России занимать друг у друга деньги выглядит сомнительно на фоне отсутствия эффективных механизмов по регулированию этих отношений. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя инициативу предоставить право для субъектов страны брать друг у друга в долг.

401(K) 2012 Кредит

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«Например, Якутия даст кредит Магаданской области, а Магаданская область не сможет выплатить этот кредит. Как это будет регулироваться дальше? Якутия пошлёт федеральных приставов или ей нужно будет использовать другие механизмы, чтобы выбить эти долги? Как это всё будет происходить?», — недоумевает эксперт.

Он не представляет, как можно эффективно проработать эти механизмы, и подчёркивает, что суммы таких кредитов, скорее всего, будут большими, потому что какой смысл брать кредит, который измеряется в миллионах рублей. Андрей Данилов также напомнил, что страны, занимая друг у друга деньги, расплачиваются годами и десятилетиями.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, которая позволит субъекту РФ предоставить кредит бюджету другого региона страны на срок до трёх лет.