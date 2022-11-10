Москва, , 12:20 — REGNUM Более половины жителей России (62%) доверяют сотрудникам полиции своего региона, за год показатель вырос на 5% (в 2021 году — 57%). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Больше всего граждане доверяют полиции на транспорте (индекс доверия 45 пунктов из 100), сотрудникам дежурной части (42 пункта), инспекторы по делам несовершеннолетних (38 пунктов или 55% респондентов).

Также участники опроса относятся с доверием к участковым уполномоченным полиции в регионе, где они проживают (35 пунктов), работникам уголовного розыска (35 пунктов) и работникам ГИБДД (34 пункта).

Опрос по телефону проведён 5 ноября 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин считает, что среди приоритетов в работе сотрудников МВД России — борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства и киберпреступностью.

Читайте подробнее: Путин назвал главные задачи сотрудников МВД России