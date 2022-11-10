Москва, 10 ноября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Более половины жителей России (62%) доверяют сотрудникам полиции своего региона, за год показатель вырос на 5% (в 2021 году — 57%). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Больше всего граждане доверяют полиции на транспорте (индекс доверия 45 пунктов из 100), сотрудникам дежурной части (42 пункта), инспекторам по делам несовершеннолетних (38 пунктов или 55% респондентов).

Также участники опроса относятся с доверием к участковым уполномоченным полиции в регионе, где они проживают (35 пунктов), работникам уголовного розыска (35 пунктов) и работникам ГИБДД (34 пункта).

Опрос по телефону проведён 5 ноября 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин считает, что среди приоритетов в работе сотрудников МВД России — борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства и киберпреступностью.

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