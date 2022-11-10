Вашингтон, 10 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Американский режиссер Билл Гуттентаг, обладатель двух «Оскаров», снимает фильм «Афганские мечтатели» об афганских девушках, которые создают роботов. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс)Falkenpost Камера

Съёмки фильма стартовали в Марокко, главные роли в нём играют индийский актер Али Фазл и канадская актриса иранского происхождения Николь Бушери.

Этот фильм должен рассказать подлинную историю афганских девушек, которые смогли вырваться из сердца закрытого и патриархального общества и добились успеха благодаря упорному труду и настойчивости.

Команда девушек-робототехников была создана в 2017 году по инициативе Руё Махбуб, афганской предпринимательницы, проживающей в США. Целью создания команды было продвижение афганских девушек в области науки и техники. Команда смогла принять участие в международных соревнованиях по робототехнике и встретиться с видными политиками, в том числе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Я счастлива быть частью фильма, в котором Афганистан и афганские женщины и девушки изображены в положительном ключе. Важно показать, на что способны афганские женщины, если у них есть шанс», — сказала Руё Махбуб журналисту киносайта Deadline.

Сценарий к фильму «Афганские мечтатели» написали Билл Гуттентаг, Джейсон Браун и Илаха Махбуб.