Кредитные отношения между регионами децентрализуют власть — эксперт
Якутск, 10 ноября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Разрешать субъектам России давать друг другу в долг нежелательно, потому что это может привести к раздробленности страны. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября политолог из Якутии Андрей Данилов. Он предложил для начала как следует продумать процедуру оформления таких отношений между регионами.
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Он также подчеркнул, что трёхлетний срок может оказаться недостаточным для возвращения таких кредитов, так как минимальный горизонт стратегического планирования составляет 5-7 лет, а по факту долги могут отдаваться десятилетиями.
Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправку, которая позволит субъекту РФ предоставить бюджету другого региона страны бюджетный кредит на срок до трех лет. Цели предоставления бюджетного кредита и размеры платы за пользование бюджетным кредитом устанавливаются законом субъекта РФ о бюджете или решением его высшего исполнительного органа.