Москва, 10 ноября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому полку из Хурбы Хабаровского края присвоено почетное наименование «гвардейский». Указ о присвоении подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Звание «гвардейский» присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Полк принимал участие в Великой Отечественной войне и после распада СССР вошел в состав ВВС России.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о награждении заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова посмертно орденом Мужества подписал 9 ноября Владимир Путин.