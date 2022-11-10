Лима, 10 ноября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Бывший перуанский конгрессмен Кенхи Фухимори, сын находящегося в заключении бывшего президента Перу Альберто Фухимори, будет приговорен 15 ноября по делу о взяточничестве и торговле влиянием. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на заявление суда.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Самому младшему из семьи Фухимори грозит 12-летний тюремный срок за эти преступления, представленные прокуратурой. Сам политик отрицает обвинения в свой адрес.

Кенхи Фухимори обвиняют в том, что в 2018 году он предложил продвижение конгрессменов своей партии, «Народного действия», в обмен на то, что они не поддержат импичмент тогдашнему президенту Педро Пабло Кучински.

По версии прокуратуры, Фухимори-младший предложил защиту Кучински, потому что тот помиловал его отца в декабре 2017 года, хотя позже Верховный суд отменил эту меру как незаконную, а помилованный вернулся в тюрьму, где до сих пор отбывает 25-летний срок как виновный в преступлениях против человечности и коррупции.

Конгрессмен от «Народного действия» Мойсес Мамани, который позже умер, согласился на предложение Фухимори-младшего, но в процессе переговоров записал разговор и передал его прессе. В результате скандала Кучински ушел в отставку и до сих пор находится под следствием по обвинению в коррупции.

В своем последнем слове Кенхи Фухимори отверг обвинения и заявил, что стал жертвой заговора, организованного партией «Народное действие», возглавляемой его старшей сестрой Кейко, которая выбрала радикальную оппозицию Кучински, поскольку он с небольшим перевесом победил ее во втором туре выборов в 2016 году.