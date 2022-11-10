Москва, 10 ноября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о новых акцизах и налоговых льготах, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

В частности, от налогов будет освобождена материальная помощь, которую получили граждане, мобилизованные в рамках специальной военной операции. Жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не нужно будет оплачивать пошлины при получении российского паспорта, загранпаспорта и водительского удостоверения. Не будут облагаться налогом и выплаты работникам для возмещения расходов, связанных с командированием для восстановления указанных регионов.

Во втором чтении также был более детально определен механизм введения в 2023 году акциза на сахаросодержащие напитки и до 34% поднята ставка по налогу на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа.

«Решены очень многие вопросы, связанные с формированием источников бюджетных доходов и некоторые другие вопросы, которые также связаны с налогообложением», — сказала на заседании первый замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева («Единая Россия»).