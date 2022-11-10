Ярославль, 10 ноября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. За первые восемь месяцев 2022 года в Ярославской области сократилась смертность населения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Ярославльстата.

Кладбище в Ярославле

С начала текущего года численность постоянного населения региона уменьшилась на 8 552 человека. При этом существенно сократилась смертность. Если в 2021 году за январь–август умерли 15 380 человек, то за тот же период текущего года — 13 286, разница составила 2094 человека.

Рождаемость тоже упала, но несколько меньше: с 6825 до 6287 человек (на 538 человек). Таким образом естественная убыль сократилась на 1556 человек.

Сейчас общая численность населения региона составляет 1 218 800 человек.