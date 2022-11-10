Москва, 10 ноября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В РФ снижения потребления овощей можно ожидать только в самом дорогом сегменте, спрос на который ограничен платежеспособностью российских покупателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

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«При этом снижения потребления базовых групп овощей не будет, — сказала она. — По данным Росстата, в целом в РФ доля населения, потребляющего ежедневно не менее 400 граммов овощей и фруктов, составляет не менее 10%. В ряде субъектов эта доля достигает практически 30%. Производство овощей — один из самых динамичных сегментов сельскохозяйственного производства. В 2022 году, по прогнозу Минсельхоза, урожай овоще-бахчевых культур в хозяйствах всех категорий в России составит около 16 млн тонн (в 2021 году — около 15 млн тонн), что составляет около 90% потребности в овощной продукции».

Кроме того, она отметила, что общая используемая площадь закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях с 2010 года выросла на 47%.

«Лидерами по площади теплиц являются Краснодарский край (2,5 млн кв. м), Башкирия (2,0 млн кв. м), Московская область (1,4 млн кв. м), Ставропольский край (1,2 млн кв. м), Липецкая область (1,2 млн кв. м), — констатировала Лебединская. — Впрочем, строить анализ динамики потребления овощей, основываясь только на динамике выращивания овощей закрытого грунта, не совсем корректно, так как доля овощей закрытого грунта составляет всего 9% от валового сбора овощей».

По словам Лебединская, потребление овощей закрытого грунта начиная с 2016 года растет год от года и в 2020 году достигло 13,5 кг/чел.

«В 2021 году было собрано более 1,5 млн тонн тепличных овощей, в 2022 году ожидается урожай 1,6 млн тонн. Более того, министерство сельского хозяйства анонсировало старт с 2023 года нового федерального отраслевого проекта по развитию отраслей овощеводства и картофелеводства, на который ежегодно будет направляться порядка 5 млрд рублей», — сказала Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за октябрь 2022 года помидоры в России подорожали на 28,4%, огурцы — на 14,2%, картофель — на 3,3%, столовая свекла — на 2,1%, белокочанная капуста — на 1,8%.