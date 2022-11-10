Москва, , 16:20 — REGNUM Бюст поэта Александра Пушкина демонтировали в Харькове, сообщили 9 ноября пресс-службе городского совета Харькова.

Уточняется, что памятник пообещали сохранить, в судьбу памятника (хранение в музее или он будет в другом месте «в культурном и историческом пространстве» города) будут решать жители Харькова.

Напомним, автор бюста Пушкину — скульптор Борис Эдуардс. Памятник был установлен в Харькове на площади поэзии в 1904 году.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники осуждения указали на то, что демонтаж памятника никак не унизит великого поэта. Другие предложили киевскому режиму убрать с территории б. УССР все русское и советское и посмотреть, что останется.

«С памятниками легче всего воевать», — отреагировала Marina A.

«В итоге они могут… сами себя демонтировать, начинаю в это верить», — пишет Julia P.

«Идиоты! А что-то дома свои и всю инфраструктуру, построенную СССР, не сносят. Избирательная какая-то борьба получается», — добавила Светлана.

«Пусть воздух на [территории б. УССР] перекроют, а то ведь дышим одним и тем же воздухом», — с сарказмом призвала Светлана.

«Везде Бандера стоять будет. Ну ещё скоро Зеленского начнут ставить», — прокомментировал Мао.

«[Бандеровцы] борются с памятниками… Память — в сердце!.. Ее не уничтожить! Все равно обратно все поставим!!!» — написал «ЮН».

«Господи, помоги этим людям найти мозги. И совесть…» — отреагировала Наталия Александровна.

«Все уничтожают, а говорят все равно на русском. Особенно в окопах, когда страшно. Странные люди», — не понимает Лана.

«Если на [территории бывш. УССР] уничтожить всё, что имеет отношение к русскому или российскому, что интересно там останется?! Тогда я за, — пусть уничтожают. Да, и советское — тоже», — добавил Дмитрий.

«Пушкин чем провинился?» — не понимает Natali.

«Они недостойны памяти Великого русского писателя всех времён и народов!» — отметил один из участников обсуждения.

«Борьба с камнем не на жизнь, а на смерть продолжается. Самодекультуризация», — написала Дарi.

«Борьба с памятниками — это лучшее, что получается у бандерлогов», — добавила Петровна К.

«Пушкина и русскую культуру унизить невозможно. Как говорил поэт, его величие нерукотворно, поэтому снос памятника лишь делает убогими тех, кто его убирает», — прокомментировала Виктория Викторовна.

«Правильно, и вообще всё, что построено и сделано до 1991 года надо снести и уничтожить!» — призвал FX.

«А нечем заняться больше! Лучше бы почитали стихи, сказки Пушкина своим детям внукам», — пишет Ирина.

«А им противопоставить нечего, остается только воевать с памятниками», — отметила Irina A.

«Ничего, скоро все восстановим», — подытожила Лина.