Новосибирск, 10 ноября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Новосибирске прокуратура проверила исполнение бюджетного законодательства при строительстве многофункциональной ледовой арены. После этого в отношении генподрядчика было возбуждено дело, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена в Новосибирске

По данным прокуратуры Новосибирской области, генеральный подрядчик ООО «ЭлинАльфа» не исполнил свои обязательства в установленный контрактом срок — до 31 августа 2022 года. К этому времени объём работ составил только 54%. В отношении гендиректора организации было возбуждено административное дело за «неисполнение предусмотренных контрактом обязательств».

Суд признал его виновным и оштрафовал на 106 млн рублей. В ведомстве уточнили, что постановление суда пока ещё не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин указал на неоднократный перенос сроков завершения строительства ледовой арены в Новосибирске и ослабление контроля со стороны властей.

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При этом стоимость строительства объекта выросла на 1,4 млрд рублей — до 14,4 млрд рублей.

Накануне стало известно, что на площадке ледовой арены завершено благоустройство прилегающей территории.

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Отметим, что многофункциональную ледовую арену в Новосибирске должны были построить к Молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023. Власти региона уверяли, что она будет сдана своевременно.

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