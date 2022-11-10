Донецк, , 12:07 — REGNUM Петровский района Донецка был обстрелян боевиками ВСУ. Об этом 10 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны бандеровцев был зафиксирован в 10:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев после встречи с мобилизованными земляками, которые проходят боевое слаживание в Ульяновске, попросил жителей не присылать своим родственникам-военнослужащим алкоголь в «качестве подарков».