Москва, , 12:06 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о статусе ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам добровольцам, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идет о гражданах, поступивших в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях б. УССР, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

С принятием закона добровольцы, подписавшие контракт, смогут рассчитывать на льготы, положенные ветеранам и инвалидам боевых действий, например, на бесплатное санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к нему, а также на бесплатные лекарства.

Нормы закона имеют обратную силу и распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

В то же время депутаты фракции СРЗП разработали законопроект, призванный унифицировать льготы ветеранам боевых действий.

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