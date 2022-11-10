Москва, , 12:10 — REGNUM Госдума приняла во втором чтении и сразу в третьем поправки, которые устанавливают новый срок введения акциза в размере 7 рублей за литр на сахаросодержащие напитки, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Газировка

Согласно документу, акциз будет введен с 1 июля 2023 года, а не с 1 января этого же года, как предполагалось ранее. Сахаросодержащими напитками признаются упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки, в состав которых в качестве компонентов входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), или сироп с сахаром, или мед, и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 мл напитка. При этом объемная доля этилового спирта в указанных напитках не должна превышать 1,2% включительно. Это положение не будет распространяться на напитки, изготовленные и упакованные организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере общественного питания.

Не будут признаваться сахаросодержащими напитками: специализированная пищевая продукция, виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы, квасы с содержанием этилового спирта до 1,2%, соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочная продукция, кисели и напитки на растительной основе, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода.