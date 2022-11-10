Томск, 10 ноября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Информация о попытке поджога военкомата в Томске, которая ранее появилась в ряде СМИ и соцсетях, не соответствует действительности. Об этом сообщил портал «VTomske» со ссылкой на заявление военкома Томской области Сергея Егеря.

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Инцидент произошёл рано утром 10 ноября. По словам военного комиссара, мужчина пытался поджечь объявление на распределительном электрощите, расположенном рядом с военкоматом.

«Электрощит распределительный, на нем было объявление, вот он там объявление и пытался поджечь. К военкомату это никакого отношения не имеет», — цитирует издание слова Егеря.

Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии вынесли приговор 48-летнему жителю Московской области, которого признали виновным в поджоге призывного пункта и военкомата.

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