Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. После размещения неуместного рекламного баннера в метрополитене Санкт-Петербурга депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Алексей Цивилёв предложил ввести дополнительный контроль за размещением рекламы в городе. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе депутата.

mu_backup (@backup_mu) Реклама в метро вызвала волну негодования

Член Заксобрания считает, что рекламные плакаты и баннеры с сомнительным содержанием могли появиться и в других неподходящих для этого местах. Размещение такой рекламы можно избежать.

«Понимая, что плакаты сети булочных, которые вызвали общественный резонанс, могли появиться и в других не самых удачных местах, например, в витринах вдоль магистралей, все же полагаю, что их размещение на принадлежащих городу объектах, в том числе объектах транспортной инфраструктуры, можно предотвратить», — заявил Цивилёв.

Депутат считает, что это можно сделать с помощью контроля со стороны администрации учреждений и организаций, профильных городских ведомств, а также экспертных или общественных структур.

Напомним, что реклама булочных на платформе станции метро вызвала негативный общественный резонанс. Жители Петербурга увидели в слогане «Буше для шага вперед» невольный призыв к определённым опасным для человека действиям.