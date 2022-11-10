Москва, 10 ноября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении и в третьем поправки, которые освобождают от уплаты ряда государственных пошлин жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

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Гражданам, проживающим в указанных регионах, не придется платить пошлины за выдачу российского паспорта, загранпаспорта, национального водительского удостоверения и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Эти поправки приняты в рамках законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс РФ, внесенного в Госдуму в составе бюджетного пакета.