* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 10 ноября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. После проверки офиса канала «Кабульцы» на популярной видеоплатформе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали шестерых его сотрудников. Afghanistan International получил эксклюзивные кадры досмотра офиса этого канала боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

kolpinonews.ru Камера

Представители канала сообщили, что радикалы без объяснения причин обыскали офис и увезли четырёх женщин и двух мужчин в третью зону безопасности города Кабула.

Недавно талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали пятерых активистов видеоканала «Кабул фанс» в провинции Урузган.

По словам руководства канала «Кабульцы», во время осмотра офиса талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели себя жёстко и грубо. Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали этот вопрос.

Представители канала заявили, что у них есть официальная лицензия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и что на этом канале нет никаких политических программ, но он ведёт активное вещание в культурно-исторической сфере и публикует кулинарные программы.

Они подчеркнули, что сотрудницы канала соблюдают требование о ношении хиджаба, выдвинутое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщениям СМИ, за последний год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и подвергли пыткам десятки журналистов и ввели строгие правила в отношении деятельности СМИ.

Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.