Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Петербуржец приговорен к условному сроку наказания за оскорбительные комментарии к новостным заметкам о поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, сообщили 10 ноября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургский городской суд Дарья Драй © ИА REGNUM

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Артема Антипова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Как доказало в суде следствие, мужчина с 4 по 9 мая 2021 года разместил на страницах популярных пабликов в социальной сети «ВКонтакте» в комментариях к новостным заметкам о поздравлении ветерана и о проводимых 9 мая праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, изображение искусственного полового члена на подставке с привязанной к нему георгиевской лентой с определенным текстом.

«Антипов вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке», — уточнили в ОПС.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев условно с испытательным сроком один год.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, размещение портрета лидера нацистов Адольфа Гитлера в одном ряду с героями Великой Отечественной войны на сайте «Бессмертного полка» обернулось для жителя Санкт-Петербурга уголовным делом, однако реального наказания за это также не последовало.

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