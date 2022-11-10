Ереван, 10 ноября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на границе Армении с Азербайджаном предлагает создать Ереван. Об этом 10 ноября заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе заседания правительства.

primeminister.am Никол Пашинян

Как отметил Пашинян, в Нагорном Карабахе нет военных Вооружённых сил Армении, а только своя армия обороны, и добавил, что Баку ранее отверг предложение Еревана о направлении в названный регион наблюдательной миссии для выяснения этого вопроса.

«В ходе трехсторонней встречи в Сочи я представил предложение властей Нагорного Карабаха о создании демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха с международными гарантиями, в результате чего Нагорному Карабаху может не понадобиться армия обороны такого масштаба. Мы внесли и вносим предложение по демилитаризации армяно-азербайджанской пограничной зоны, предлагая вывести войска с восстановленной в 1991 году границы, создав трехкилометровую демилитаризованную зону. Это предложение остается в силе, и вчера мы представили Азербайджану его обновленную версию», — сказал он.

Также глава правительства Армении отметил, что, как он считает, процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений препятствует Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае, если Армения нормализует свои отношения с Азербайджаном, отношения Анкары и Еревана также будут положительными.